Απίστευτες δηλώσεις του πατέρα του αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη: «Τον τυράννησε πολύ και αγανάκτησε»

Για έναν δύσκολο και ιδιόρρυθμο άνθρωπο, που βασάνισε με την συμπεριφορά της, τον αδερφό της αλλά και τους ανθρώπους της οικογένειάς της, έκανε λόγο ο πατέρας της 59χρονης και του 52χρονου αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη.

«Μας τυράννησε πολύ. Ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Ήταν αγχωτική και σου μετέδιδε το άγχος της. Τον βασάνισε τον αδελφό της. Του τηλεφωνούσε πρωί, μεσημέρι, βράδυ… Αγανάκτησε. Τη στήριζε όλα αυτά τα χρόνια και οικονομικά και συναισθηματικά», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή είχε χωρίσει με τη μητέρα της, όταν ήταν μικρή είχε περάσει δύσκολα. Όμως εκείνος την πήγε στους γονείς του και όταν ξαναπαντρεύτηκε την πήρε και τη μεγάλωσε με τη δεύτερη σύζυγό του.

«Ήταν πολύ περίεργη. Δε στερέωνε ούτε με συγγενείς, ούτε με φίλους. Είχε αρραβωνιαστεί κάποια στιγμή και χώρισε. Όταν χώρισε έκανε την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας και στη συνέχεια έκανε άλλες δύο», πρόσθεσε ο πατέρας.

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη | Star

Για εξαιρετικά ιδιότροπο χαρακτήρα έκαναν λόγο και γείτονές της. Όπως είπαν δεν είχε καμία σχέση με κανέναν στην πολυκατοικία που διέμενε και είχε τσακωθεί με αρκετούς.

Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στη σωρό της 59χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο, όμως πάλεψε έως την τελευταία στιγμή να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της ο αδελφός της, όπως αποδεικνύουν και τα σημάδια πάλης που εντοπίστηκαν.

Ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος. Η δολοφονία έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο ίδιος ο αδερφός της την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από το λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και τους είπε ότι η αδελφή του είναι νεκρή. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τους είπε ότι είχε σκοτώσει την αδελφή του και με απόλυτη ηρεμία τους ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα.

Εκεί τους είπε πως είναι συντετριμμένος και συγκλονισμένος από την πράξη του, ότι θόλωσε λόγω μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς της αδελφής του και την σκότωσε.