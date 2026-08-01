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Σοκ στην Αιγιάλεια: Ιστιοπλόος «εισέβαλε» στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Παραλίγο τραγωδία

Ιστιοπλόος αγνόησε το Λιμενικό και βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

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Έκανε ιστιοσανίδα δίπλα από πυροσβεστικό ελικόπτερο
Έκανε ιστιοσανίδα δίπλα από πυροσβεστικό ελικόπτερο | Glomex / @star
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ένα σοβαρό ατύχημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στον κόλπο της Άκολης στην Αιγιάλεια, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Νεράτζια.

 

Ένας χειριστής ιστιοσανίδας αγνόησε τις επανειλημμένες υποδείξεις σκάφους του Λιμενικού να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο. Ως αποτέλεσμα, βρέθηκε ακριβώς μέσα στη ζώνη υδροληψίας, με το πυροσβεστικό ελικόπτερο να πλησιάζει σε ελάχιστη απόσταση από τον ίδιο για να ανεφοδιαστεί με νερό, ρίχνοντάς τον τελικά στη θάλασσα.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργου Βάλλη. Σε δηλώσεις του τόνισε την ανευθυνότητα της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι ο άνδρας δεν φορούσε καν σωσίβιο και θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Όπως επεσήμανε, ο χειριστής, στο όνομα της προσωπικής του διασκέδασης, παρεμπόδισε ένα πτητικό μέσο που εκείνη τη στιγμή πάλευε να σώσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες

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