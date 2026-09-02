Σοκ στην Κλειτορία: 50χρονος εκτέλεσε εν ψυχρώ αδέσποτο σκυλάκι με καραμπίνα επειδή τον «ενοχλούσε»

Ανείπωτη θλίψη και σφοδρές αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει στην τοπική κοινωνία της Κλειτορίας ένα νέο, σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου. Ένας 50χρονος άνδρας δεν δίστασε να οπλίσει και να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανυπεράσπιστου αδέσποτου σκύλου, προβάλλοντας την αδιανόητη δικαιολογία ότι το ζωάκι «τον ενοχλούσε».

Το χρονικό της κτηνωδίας εκτυλίχθηκε ακριβώς έξω από την οικία του δράστη. Ο 50χρονος, χρησιμοποιώντας τη νόμιμα καταχωρημένη κυνηγετική του καραμπίνα, πυροβόλησε και σκότωσε το άτυχο τετράποδο.

Ωστόσο, η εγκληματική του πράξη δεν έμεινε στο σκοτάδι, καθώς έντρομοι αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν αμέσως το γεγονός στην τοπική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στην άμεση ταυτοποίησή του και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Αντιλαμβανόμενος πως ο κλοιός των Αρχών στενεύει και η διαφυγή είναι πλέον αδύνατη, ο δράστης αναγκάστηκε να περάσει ο ίδιος το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, όπου και παραδόθηκε.

Ο 50χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κυρώσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε ποινή κάθειρξης που μπορεί να αγγίξει τα 10 έτη, αλλά και σε εξοντωτικό διοικητικό πρόστιμο που φτάνει έως και τις 50.000 ευρώ.