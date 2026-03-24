Σοκ στην Πάτρα: 16χρονος γρονθοκόπησε 8χρονο μαθητή – Είχε πάνω του και μαχαίρι «για ασφάλεια»

Ένας 16χρονος επιτέθηκε σε 8χρονο μαθητή και συνελήφθη με μαχαίρι που είχε «για ασφάλεια», ισχυριζόμενος εκδίκηση για την αδελφή του.

ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Νέο κρούσμα ακραίας ανήλικης βίας συγκλονίζει την Πάτρα, με θύμα έναν μόλις 8χρονο μαθητή της Γ' Δημοτικού. Το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03), ένας 16χρονος προσέγγισε το παιδί και, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.gr, το χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Ο δράστης επιχείρησε να δικαιολογήσει τη βίαιη πράξη του υποστηρίζοντας πως ο μικρός μαθητής «ενοχλούσε» την αδελφή του, ωστόσο η συνέχεια ήταν ακόμα πιο ανησυχητική.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, ο 16χρονος βρέθηκε να οπλοφορεί, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ο ίδιος ισχυρίστηκε προκλητικά πως το είχε μαζί του «για λόγους ασφαλείας», συμπληρώνοντας το παζλ μιας υπόθεσης που αναδεικνύει το επικίνδυνο πρόσωπο της βίας μεταξύ ανηλίκων.

Ο ανήλικος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
 

