Σοκ στις Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ένας 56χρονος, που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 56χρονος χθες το μεσημέρι τη βίασε, ενώ αμέσως μετά η κόρη της ενημέρωσε την αστυνομία.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.