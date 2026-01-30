Σοκ στις Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ένας 56χρονος, που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 56χρονος χθες το μεσημέρι τη βίασε, ενώ αμέσως μετά η κόρη της ενημέρωσε την αστυνομία.
Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.
- Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
- Οι κόντρες για τα Ίμια, το... ευγενικό SMS στους γαλάζιους κι αυτό που ενώνει Καμμένο-Κασσελάκη
- «Γιάννη άκουσες; Τούρκοι κομάντος πατήσανε ελληνικό έδαφος»: Ο Γιάννης Πολίτης θυμάται το βράδυ των Ιμίων
- Καιρός: Καθολική επιδείνωση με χιόνια – Η πιο επικίνδυνη ημέρα της κακοκαιρίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.