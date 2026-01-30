Μενού

Σοκ στις Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Ένας 56χρονος στις Σέρρες κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Περιπολικό Αστυνομίας
Περιπολικό Αστυνομίας | Intime
Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ένας 56χρονος, που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 56χρονος χθες το μεσημέρι τη βίασε, ενώ αμέσως μετά η κόρη της ενημέρωσε την αστυνομία.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

