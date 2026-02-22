Σοκ στο Καρναβάλι της Έδεσσας: 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές στο πόδι έναν 21χρονο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στο καρναβάλι στην Έδεσσα, όταν 23χρονος φαίνεται να μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή ενώ κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Ο δράστης παραμένει φρουρούμενος, ενώ η προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.