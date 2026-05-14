Περιστέρι: Αυτό είναι το δώμα που ζούσε μέσα στις ακαθαρσίες η 8μελής οικογένεια, χωρίς ρεύμα και νερό

Κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσε μια πολυμελής οικογένεια στο Περιστέρι, μέσα σε ένα δώμα, γεμάτο ακαθαρσίες, περιστατικό που ήρθε φως μετά από καταγγελία που έκανε γείτονας.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές κινητοποίησαν έρευνα και ανακάλυψαν ότι οικογένεια με 6 παιδιά, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, ηλικίας από 3 έως 11, ζούσε σε ένα πολύ μικρό χώρο, χωρίς ηλεκτροδότηση και ύδρευση.

Κάμερα του OPEN, κατέγραψε την πρώτη εικόνα από το συγκεκριμένο δώμα, το οποίο φαίνεται πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να στεγάσει 8 άτομα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά ζητούσαν από γείτονες να κάνουν μπάνιο στα σπίτια τους, ενώ αντί για κουρτίνες χρησιμοποιούνταν μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

Οι γονείς συνελήφθησαν από τις Αρχές για παραμέληση ανηλίκων, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε γίνει ξανά καταγγελία στην οικογένεια, η οποία είχε απομακρυνθεί και στη συνέχεια επέστρεψε στο συγκεκριμένο δώμα που της παραχωρήθηκε.