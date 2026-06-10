Σοκ στον Βόλο: 45χρονος τρομοκρατεί γείτονες – Απειλές και χάος στη γειτονιά

Σοβαρές καταγγελίες κάνουν κάτοικοι γειτονιάς στον Βόλο σε βάρος 45χρονου, τον οποίο κατηγορούν για απειλές, ύβρεις και επιθετική συμπεριφορά τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με τους ίδιους, το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά έχουν ενταθεί, με τον άνδρα να πετά αντικείμενα, να προκαλεί ζημιές και να δημιουργεί φόβο στην περιοχή.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, μία γειτόνισσα καταγγέλλει ότι την απείλησε πως θα σκοτώσει εκείνη και τα παιδιά της. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν καλέσει επανειλημμένα την αστυνομία, ενώ εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Σε βάρος του 45χρονου κατατέθηκε μήνυση για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για να ορίσει δικηγόρο και παραμένει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.