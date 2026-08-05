Σοκάρουν τα νούμερα από τις πυρκαγιές: Το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής κάηκε τα 10 τελευταία χρόνια

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία, καθώς περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από το 2017 έως και τις 4 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), συνολικά έξι μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες καμένες εκτάσεις.

Χάρτης με τις φωτιές στη Δυτική Αττική | meteo.gr

Η συνολική έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 στρέμματα, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν το 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί μέσα σε δέκα χρόνια.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι σήμερα. Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια περίπου του 64% των δασικών εκτάσεων της Δυτικής Αττικής μέσα σε μόλις μία δεκαετία.

Η Αττική έχασε 700.000 στρέμματα σε 9 χρόνια

Την τελευταία περίπου δεκαετία, τα μεγαλύτερα μέτωπα καταγράφηκαν στον Κάλαμο, στο Μάτι, στην Κινέτα, στα Βίλια, στα Γεράνεια Όρη Κορινθίας, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, στα Δερβενοχώρια, και τον Κουβαρά.

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Από τις προαναφερθείσες, η πιο φονική πυρκαγιά στην Αττική και στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018, στην περιοχή του Ματιού και του Νέου Βουτζά, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του Beyond EO Centre NOA, δείχνουν ότι τα τελευταία εννέα χρόνια στην Αττική, με καταγεγραμμένες 12 δασικές πυρκαγιές, έχουν καεί σύνολο 700.000 στρέμματα.

Ο χάρτης που δημοσίευσε η υπηρεσία, αποτυπώνει με χρωματικές αναφορές τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική κατά την περίοδο 2017–2026.