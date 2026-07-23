Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, επηρεάζοντας τις περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικά ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, καθώς και αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

H πρόγνωση: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, ο καιρός θα καταστεί ιδιαίτερα άστατος -κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα- στις περισσότερες περιοχές των κεντρικών και νοτίων τμημάτων των Επτανήσων, στην ηπειρωτική χώρα (από την Πελοπόννησο έως τη Μακεδονία και τη Θράκη), στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη.

Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης.

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Αττική: Το πρώτο μισό της Παρασκευής αναμένεται καλός καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα, εκδηλώνοντας μπόρες, βροχές και σταδιακά ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 °C.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία: Προβλέπεται έντονα άστατος καιρός με ισχυρές βροχές, μπουρίνια, μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 °C.

Χάρτης επικινδυνότητας: Οι περιοχές με πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις αυξημένης ετοιμότητας ανά περιοχή και χρονικό διάστημα:

Σποράδες και Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια): Έντονα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες (Κόκκινη προειδοποίηση).

Ανατολική Θεσσαλία (Ν. Λάρισας & Μαγνησίας): Από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα (Πορτοκαλί προειδοποίηση), με τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα να βρίσκονται σε Κόκκινη προειδοποίηση.

Κεντρική Μακεδονία (Ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης): Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής): Από τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη): Από αργά το βράδυ (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οδηγίες αυτοπροστασίας από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας:

Γενικές Προφυλάξεις

Ασφάλιση αντικειμένων: Στερεώστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Καθαρισμός υδρορροών: Βεβαιωθείτε ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών λειτουργούν κανονικά και δεν είναι φραγμένα.

Αποφυγή χειμάρρων: Μην διασχίζετε χειμάρρους ή ρέματα (πεζή ή με όχημα) κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το πέρας της. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία του οδικού δικτύου χωρίς γέφυρες.

Προστασία από χαλάζι: Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, καταφύγετε αμέσως σε κτίριο ή όχημα και μην αποχωρείτε παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε.

Αποφυγή επικίνδυνων σημείων: Μην διέρχεστε κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή μπαλκόνια με αντικείμενα που μπορεί να πέσουν (π.χ. γλάστρες).

Υπακοή στις οδηγίες: Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.

Μέτρα προστασίας από κεραυνούς

Εάν βρίσκεστε στο σπίτι:

Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ή του σταθερού τηλεφώνου, καθώς ο κεραυνός μπορεί να μεταφερθεί μέσω των καλωδίων.

Αποσυνδέστε τις τηλεοράσεις από την παροχή ρεύματος και την κεραία.

Μην αγγίζετε τις υδραυλικές σωληνώσεις (κουζίνα, μπάνιο), καθώς είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Ακινητοποιήστε το όχημα στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα.

Παραμείνετε εντός του οχήματος, ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) και διατηρήστε τα παράθυρα κλειστά, αποφεύγοντας την επαφή με μεταλλικά μέρη.

Αποφύγετε τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Καταφύγετε αμέσως σε κτίριο ή όχημα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Σε δασική έκταση, προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων. Μην καταφεύγετε ποτέ κάτω από μεμονωμένα ψηλά δέντρα σε ανοιχτό χώρο.

Απομακρυνθείτε από χαμηλά εδάφη (κίνδυνος πλημμύρας), πυλώνες ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές, φράκτες, μεταλλικά αντικείμενα (οχήματα, ποδήλατα, εξοπλισμό κατασκήνωσης) και μάζες νερού. Αν είστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Σε περίπτωση ηλεκτρικής φόρτισης: Αν βρεθείτε απομονωμένοι σε επίπεδη έκταση και νιώσετε τα μαλλιά σας να ανασηκώνονται, πετάξτε κάθε μεταλλικό αντικείμενο που φέρετε και κάντε αμέσως βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή με το έδαφος.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) | Πολιτική προστασία