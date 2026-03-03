Μενού

Σούδα: Στο Αυτόφωρο ο 36χρονος Γεωργιανός - Κατηγορείται για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Στο Αυτόφωρο οδηγείται ο 36χρονος που κατηγορείται για υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής.

Στιγμιότυπο από άσκηση στον εναέριο χώρο της Σούδας | ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕΕΘΑ
Στο Αυτόφωρο οδηγείται το μεσημέρι της Τρίτης (03/03) ο 36χρονος Γεωργιανός για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα, κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, η δικογραφία που αφορά το σκέλος της φερόμενης κατασκοπείας παραμένει στην αρμοδιότητα της Αντιτρομοκρατικής και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο οδηγήθηκε για να δικαστεί με την κατηγορία της παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα ο υπήκοος Γεωργίας, αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη χθες στη Σούδα ως ύποπτος για κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Η δικογραφία που αφορά το σκέλος της φερόμενης κατασκοπείας παραμένει στην αρμοδιότητα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία συνεχίζει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
 

