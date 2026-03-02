Σούδα: Στο στόχαστρο της ΕΥΠ εδώ και ένα μήνα ο Γεωργιανός - Τα ευρήματα που τον συνδέουν με κατασκοπεία

Στην προσαγωγή ενός 36χρονου Γεωργιανού, αζέρικης καταγωγής, για υπόθεση πιθανής κατασκοπείας στην περιοχή της Σούδας προχώρησαν νωρίτερα οι ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με το ERTnews, ο άνδρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας. Φέρεται να κινούνταν συχνά στο λιμάνι και να φωτογράφιζε πολεμικά πλοία με κινητό και φωτογραφική μηχανή.
Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αλλάξει ξενοδοχείο ώστε να διαμείνει πιο κοντά στην αμερικανική βάση, ενώ στις 24 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε να φωτογραφίζει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κατά τον κατάπλου του στη Σούδα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία από το περιεχόμενο των συσκευών του ούτε αν και με ποια χώρα φέρεται να συνεργαζόταν. Ο 36χρονος εντοπίστηκε να κινείται προς το αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και προσήχθη, καθώς οι Αρχές εκτίμησαν ότι ενδεχομένως να επιχειρούσε να διαφύγει, χωρίς να έχει στην κατοχή του εισιτήριο ή δηλωμένο τελικό προορισμό.
