Σουρεάλ σκηνικό στο Μετρό: Ληστής προσπάθησε να διαφύγει από την σήραγγα και κατάπιε τα κλοπιμαία

Ανήλικος άρπαξε αλυσίδα, διέφυγε μέσα στη σήραγγα του Μετρό και συνελήφθη στο Μεταξουργείο, προκαλώντας διακοπή δρομολογίων.

Αστυνομικοί του Σχεδίου «Αριάδνη» συνέλαβαν 16χρονο στο Μεταξουργείο, μετά την βίαιη αρπαγή αλυσίδας από γυναίκα στον Σταθμό Λαρίσης μέσα στο μετρό.

Σύμφωνα με το athenstransport.com, ο ανήλικος διέφυγε μέσα στις σιδηροτροχιές, προκαλώντας διακοπή δρομολογίων, ενώ κατά την σύλληψη του φέρεται να κατάπιε μέρος της αλυσίας για να εξαφανίσει το αποδεικτικό στοιχείο. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. 

