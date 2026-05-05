Σουρεάλ στιγμές στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: Ο Μακρόν τραγούδησε και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας έπαιξε ντραμς

Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε μπαλάντα στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Ερεβάν. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, τον συνόδευσε στα ντραμς.

Ο Μακρόν τραγούδησε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Αρμενία | AgnesVahramian@Χ
Εκτός από την πολιτική, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να έχει και... καλλιτεχνικές ανησυχίες καθώς ο φακός τον έπιασε να τραγουδά στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου πραγματοποιήθηκε σε ένα επίσημο δείπνο στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Το θέμα του τραγουδιού μάλιστα, ήταν πολιτικό και κοινωνικό. Πρόκειται για το «La Bohème», το τραγούδι του 1965 του Σαρλ Αζναβούρ, ενός από τους πιο διάσημους τραγουδιστές της Γαλλίας. Οι στίχοι αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά την μποέμικη περίοδο στην παρισινή γειτονιά της Μονμάρτρης.

Στα ντραμς ο Αρμένιος πρωθυπουργός

Το virality του βίντεο δεν σταματά με τον Μακρόν στο μικρόφωνο. Ο Νικόλ Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, τον συνόδευε στα ντραμς, ενώ τους πλαισίωναν και άλλοι μουσικοί. 

