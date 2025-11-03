Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα

Οδύνη και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη που έπεσε νεκρός από σφαίρες στο φονικό στα Βορίζια.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 14:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς το χωριό θυμίζει «φρούριο» με δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν αναπτυχθεί σε κάθε σημείο πρόσβασης, με στόχο να αποτραπεί η αναζωπύρωση της βεντέτας.

Την Τρίτη (04/11) θα γίνει στα Χανιά η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) που έχαζε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο (01/11).

Η πομπή στην κηδεία στα Βορίζια | INTIME

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από τη μαύρη πομπή που φτάνει στο ναό για την κηδεία του 39χρονου:

Στο βίντεο του Κρήτη ΤV ακούγονται σπαρακτικές φωνές από μία γυναίκα στην κηδεία ενώ όλο το χωριό είναι ντυμένο στα μαύρα.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει συλλάβει δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 30 ετών ενώ αναζητούνται τρία αδέλφια που φέρεται να συμμετείχαν στο αιματηριό επεισόδιο, ηλικίας, 19, 25 και 19 ετών.

Οι έρευνες φέρεται να έχουν επεκταθεί ακόμα και σε βουνά της περιοχής, όπου εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει ορισμένοι από τους δράστες.

Βορίζια: Η αστυνομία σε συναγερμό για τυχόν επεισόδια

Η ΕΛΑΣ έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, καθώς η κηδεία πραγματοποιείται σε ανοιχτό κύκλο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εντάσεων. Από την Κυριακή, όσοι επισκέπτονταν το σπίτι της οικογένειας του θύματος για να συλλυπηθούν, περνούσαν από σωματικό έλεγχο ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν φέρουν όπλα.

Οι αρχές φοβούνται ότι η τεταμένη ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει σε νέα επεισόδια.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδερφού της 56χρονης γυναίκας που επίσης έχασε τη ζωή της στο περιστατικό. Όπως αποκάλυψε, το πρωί του Σαββάτου προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς όμως να καταφέρει να μιλήσει με κανέναν.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε σπίτι που συνδεόταν με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, και ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει άμεση κινητοποίηση.

ΕΛΑΣ: Αναζητούνται τρία άτομα

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

Όπλα και σφαίρες που κατασχέθηκαν στα Βορίζια | astynomia.gr

Βορίζια: «Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί»

Ο Ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης, περιέγραψε όλα όσα έζησε λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του:

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».

Ο άνδρας, περιέγραψε με δραματικά λόγια τις στιγμές που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς: «Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω… το μόνο που με ένοιαζε ήταν να την απομακρύνω».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.

Το διπλό φονικό έχει βυθίσει στο πένθος τα Βορίζια, με τους κατοίκους να ζητούν να σταματήσει ο κύκλος αίματος. «Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω πρέπει να σταματήσει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αδερφός του θύματος.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.