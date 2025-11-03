Αίτηση προς την Εισαγγελία Ηρακλείου κατέθεσαν μέλη της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ζητώντας, να τους δοθεί άδεια - καθώς βρίσκονται στη φυλακή - για να παραστούν στην κηδεία του 39χρονου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το CretaLive, το αίτημα προερχόταν από έναν από τους αδελφούς του 39χρονου, καθώς και τον γαμπρό και τον ανιψιό του, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού.

Ζήτησαν από τις Εισαγγελικές αρχές να μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά και την αρνητική εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. δεν δόθηκε η σχετική άδεια.

Βορίζια: Απόκοσμο σκηνικό, παντού αστυνομία

Βορίζια | ΙΝΤΙΜΕ

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, τα Βορίζια ζουν στιγμές απίστευτης έντασης και σιωπής. Στο χωριό, οι Αρχές έχουν αναπτύξει μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να αποφευχθούν νέες εντάσεις, μετά το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση.

Άδειοι οι δρόμοι στα Βορίζια | Cretalive

Στην πλευρά των σπιτιών Φραγκιαδάκηδων, όπου βρίσκονται η εκκλησία και το νεκροταφείο που θα ταφεί ο 39χρονος, επικρατεί ερημιά. Τα σπίτια είναι άδεια, καθώς όσοι είναι στο στενό περιβάλλον των άμεσα εμπλεκόμενων με το περιστατικό και οι κοντινοί συγγενείς τους έχουν φύγει. Ωστόσο, εκεί –όπως και σε καίρια σημεία του χωριού– βρίσκονται ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Η παρουσία τους συνεχής, με το βλέμμα στραμμένο σε κάθε κίνηση.

Ένα λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. μετέφερε μια διμοιρία από το Ηράκλειο ενώ ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι του νεκρού, τα σπίτια των συγγενών του, τα σπίτια της άλλης οικογένειας, την εκκλησία και το νεκροταφείο.

Βορίζια: Οι πέντε της δικογραφίας

Τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται.

Ακόμα ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται. Κατηγορούμενος είναι και ο έτερος τραυματίας του ΠαΓΝΗ, όπως έχουμε γράψει, ηλικίας 30 ετών, ξάδερφος των αδερφών.

Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης.

Αυτά είναι τα στοιχεία των ταυτοποιημένων ατόμων. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους δράστες του αιματοκυλίσματος που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί αλλά έχουν στοιχεία προς αξιοποίηση.

Η επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει χαρακτηριστικά:

Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.