Σπάτα: Ηλικιωμένος άνοιξε πυρ και ταμπουρώθηκε σπίτι του

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία από το απόγευμα με αφορμή ένμα επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ ατόμων και ένας πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές.

Στη συνέχεια το συγκεκριμένο άτομο μπήκε στο σπίτι του επί της οδού Σπάτων και παραμένει ταμπουρωμένος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος είναι ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα τη δεκατία του 1990 και πρόσφατα είχε τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας μαζί με διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ προκειμένου να δοθεί αίσιο τέλος.