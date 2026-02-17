Σπάτα: Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά από πυροβολισμούς

Μεγάλη κινητοποίηση της Ελληνική Αστυνομία προκαλέσει το θρίλερ που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στα Σπάτα, με πρωταγωνιστή τον 71χρονο Χρήστο Μαυρίκη.

Σύμφωνα με καταγγελίες ενοίκων, περίπου στις 18:40 στην οδό Ήμερου Πεύκου, ο επονομαζόμενος «αρχικοριός» που είχε απασχολήσει την πολιτική ζωή του τόπου με τη δράση του την δεκαετία του 1990 πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προτού ταμπουρωθεί μέσα στην οικία του.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδικός διαπραγματευτής βρέθηκε στο σημείο σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση με ασφάλεια.

Τελικά όπως έγινε γνωστό ο Μαυρίκης κατάφερε και βγήκε από το σπίτι του και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, αντιλήφθηκαν γρήγορα τις προθέσεις του και κατάφεραν να τον συλλάβουν σε ένα οικόπεδο λίγα μέτρα μακριά, όπου προσπαθούσε να κρυφτεί σε κάτι θάμνους.

Τον Μάιο του 2025, ο Χρήστος Μαυρίκης, είχε κατηγορηθει για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και έκτοτε βρίσκεται σε κατ´οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») .