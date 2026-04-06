Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. οι δραπέτες του Βόλου: Το μοιραίο λάθος που πρόδωσε τους σκληρούς κακοποιούς

Στόχος αδίστακτων κακοποιών έγινε το βράδυ του Σαββάτου ένας 65χρονος επιχειρηματίας στο Θέρμο. Δύο δραπέτες των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας και ένας συνεργός τους, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές Λάρισας, εισέβαλαν στην οικία του με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, οι δράστες ακινητοποίησαν αρχικά τη σύζυγο του επιχειρηματία. Όταν ο 65χρονος επέστρεψε στο σπίτι, του έστησαν καρτέρι, τον ξυλοκόπησαν και απαίτησαν τα χρήματα που έκρυβε. Η εγκληματική τους ενέργεια έλαβε τέλος όταν γείτονες, ακούγοντας τη φασαρία, ειδοποίησαν τον γιο της οικογένειας, ο οποίος έφτασε άμεσα στο σημείο και ανάγκασε τους ληστές να τραπούν σε φυγή.

Οι δύο πρωταγωνιστές της επίθεσης, είναι άκρως επικίνδυνοι βαρυποινίτες. Το 2015 είχαν συμμετάσχει σε συμμορία που διέπραξε δύο δολοφονίες με κίνητρο τη ληστεία: ενός εμπόρου ψιλικών στην Ελευσίνα και μίας ηλικιωμένης στον Ασπρόπυργο.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδρασή τους στις 2 Ιανουαρίου 2025 είχε αποκαλυφθεί από το ΕΡΤnews, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις στις τάξεις της Αστυνομίας για τη μεταφορά τους σε φυλακή ανοιχτού τύπου.