Στα δικαστήρια Πάτρας ο φερόμενος εμπρηστής: Μαρτυρία κατοίκου πιθανώς τον δικαιώνει

Στις 10.30 το πρωί έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών ο 25χρονος φερόμενος εμπρηστής για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να συνδράμει στην κατάσβεση και όχι για να προκαλέσει τον εμπρησμό. Μετά τις απολογίες τους οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ η υπόθεση του 25χρονου εξετάζεται σήμερα.

Την ίδια στιγμή, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι ο 27χρονος και ο 19χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στη μεγάλη πυρκαγιά στα Συχαινά Πατρών.

Δικαιώνεται από μαρτυρία ο φερόμενος εμπρηστής

Υπενθυμίζεται ότι, όπως μετέδωσε το Σάββατο ο Alpha, πολύ σημαντικά είναι και τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό στην περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά προκλήθηκε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους αποκαλυπτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί τη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.