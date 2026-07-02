Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρησμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και περιστατικά παράνομης βίας «ξεσκεπάτσηκε» σήμερα (2/7) από τις αρχές, οι οποίες πραγματοποίησαν συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δέκα άτομα, εκ των οποίων οι εννέα είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε 49χρονος κρατούμενος.

Η επιχείρηση - όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, οι οποίοι συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 19, 22, 25 και 47 ετών.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξουδετέρωση ανταγωνιστών, τον εκφοβισμό όσων αντιστρατεύονταν τα συμφέροντά τους και τη διατήρηση της κυριαρχίας τους σε περιοχές όπου ανέπτυσσαν την εγκληματική τους δραστηριότητα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Πρόκειται για εμπρησμό και απόπειρα έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου τον Νοέμβριο του 2025, δύο εμπρησμούς οχημάτων στην Παλλήνη και τον Γέρακα, περιστατικό παράνομης βίας σε βάρος κρατουμένου, πυροβολισμούς σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα, καθώς και δύο εκρήξεις σε καταστήματα της πρωτεύουσας, από τις οποίες προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ στη μία περίπτωση τραυματίστηκε σοβαρά ο ιδιοκτήτης.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και κελιά κρατουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με γεμιστήρα και 12 φυσίγγια, τρεις αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί-εκρηκτικοί μηχανισμοί, έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τρεις φωτοβολίδες, 855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες SIM, συσκευή γεωεντοπισμού, καθώς και 3.450 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή και άλλα αδικήματα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.