Ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της πολιτεύτριας με τη Νέα Δημοκρατία, Αφροδίτης Νέστορα όπου νοσηλεύεται μετά την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε τη δραματική στιγμή της έκρηξης το βράδυ της Τρίτης (30/6).

Μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε εγκληματίες τους δράστες, παρομοιάζοντας τα γκαζάκια με «σφαίρα» ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την κόρη του.

«Γύρω στις 03.30 χτύπησε συναγερμός. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τι γίνεται. Εγώ πήγα στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει ''τι γίνεται στο δικό μας αυτοκίνητο χτυπούσε ο συναγερμός; Λέω στο δικό μας, πήρε φωτιά», περιέγραψε αρχικά ο Παναγιώτης Νέστορας.

Και συνέχισε: «Λέω θα πάω να πάρω τηλέφωνο και πήγα να ψάξω να βρω τηλέφωνο. Και ξεκίνησε εκείνη να κατεβεί κάτω στο ισόγειο προς την πυλωτή για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση. Ήταν μεταξύ τρίτου και δευτέρου ορόφου , κάπως έτσι. Εγώ ήμουν μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου.

Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάνα της και δημιουργήθηκαν εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια της δεν μπορεί να περπατήσει».

Για την κατάσταση της υγείας του, επεσήμανε: «Έχω αναπνευστικά προβλήματα. Κάνω εξετάσεις. Θα δούμε πρώτα ο Θεός. Η κόρη μου η Αφροδίτη είναι δυνατή, και ότι έχει κάνει το έχει κάνει μόνη της», δήλωσε ξεσπώντας σε δάκρυα.

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Τέλος, αναφορικά με τους δράστες, δήλωσε: «Είναι εγκληματίες. Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι, είναι δολοφόνος. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα».

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα

Υπενθυμίζεται ότι, μια σπαρακτική ανάρτηση έκανε νωρίτερα ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος, εκτός από τη νοσηλεία της κόρης του, έχασε τη γυναίκα του από την εμπρηστική επίθεση.

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς» έγραψε στο μήνυμά του στο Facebook.

«Ήταν μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για τον γιο της. Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε» συμπλήρωσε.

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Η κόρη τους είχε πεθάνει πριν από μερικά χρόνια, με την Βάγια Νέστορα να αναλαμβάνει την ανατροφή του παιδιού της.

«Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου» συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν. Σε αγαπώ».