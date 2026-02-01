Στα «λευκά» Σέρρες και Ιωάννινα: Έμειναν στον δρόμο 15 άτομα λόγω χιονόπτωσης στον Λαϊλιά

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής βρίσκονται καθ΄ οδόν προς τον Λαϊλιά στις Σέρρες, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα, αποκλείστηκαν στο βουνό λόγω έντονης χιονόπτωσης ενόψει της κακοκαιρίας και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112.

Πλήθος κατοίκων των γύρω περιοχών ανέβηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά προκειμένου να απολαύσει το χιονισμένο τοπίο, γεγονός που ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να το κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες»

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, βρίσκεται σε ετοιμότητα, πραγματοποιώντας διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.

Γιάννενα: Στα λευκά τα ορεινά χωριά

Στα λευκά έχουν ντυθεί τα ορεινά χωριά του Νομού Ιωαννίνων, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές ακόμη και το ένα μέτρο.

Στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μηλιά Μετσόβου, το οδόστρωμα καλύπτεται από χιόνι και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, χιονοκουβερτών ή χιονολάστιχων είναι απαραίτητη για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Με το πέρασμα των ωρών και όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, άρχιζει να παρατηρείται πτώση των θερμοκρασιών, γεγονός που θα προκαλέσει τον σχηματισμό παγετού, καθιστώντας την οδήγηση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στα σημεία με περιορισμένη ορατότητα και στις σκιερές πλευρές του δρόμου.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται και μέσα στο χωριό Μηλιά, όπου τα σοκάκια και οι δρόμοι δεν έχουν ακόμη καθαριστεί πλήρως, δυσκολεύοντας την πρόσβαση τόσο για κατοίκους όσο και για επισκέπτες.

Στο μεταξύ, δεκαπέντε οχήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν αδιάκοπα, πραγματοποιώντας αποχιονισμούς και καθαρισμό του οδοστρώματος από υλικά καταπτώσεων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι βασικοί άξονες και να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών.