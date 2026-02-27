Μενού

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 4 Μαρτίου ενόψει της κρίσιμης απόφασης για τη Χρυσή Αυγή

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις (4/3) και συγκέντρωση στο Εφετείο ενόψει της απόφασης για τα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Στάση εργασίας για την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 11:00 π.μ., για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ της Αττικής κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ανακοίνωση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό για τα πρωτόδικα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ίδια ημέρα στις 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας, εν αναμονή της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης.

