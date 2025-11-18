Στάθης Παναγιωτόπουλος: 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή για 2η υπόθεση revenge porn - «Πάσχει από ψυχολογικά»

Ένοχος κρίθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για δεύτερη υπόθεση revenge porn, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, αλλά με αναστολή.

Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών μετά από επιθυμία της δεύτερης καταγγέλλουσας. Σύμφωνα με το Mega, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της καταγγέλουσας το πρωί της Τρίτης (18/11), η δίκη για την υπόθεση revenge porn διακόπηκε προσωρινά για σύσκεψη, ώστε να ληφθούν αποφάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, δεν παρευρέθηκε στην αίθουσα.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της καταγγέλλουσας: «Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα. Με την συγκεκριμένη είχαν χωρίσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε για επανασύνδεση, ούτε να την εκδικηθεί μέσω αυτή της διαδικασίας».

Ακολούθησαν δηλώσεις από τον δικηγόρο του Στάθη Παναγιωτόπουλου: «Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή».