Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη: Σύζυγος του Νίκου και ιδρυτή της αυτοκρατορίας

«Έφυγε» από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη, Νίκου.

Η Μανουέλα μαζί με τον Νίκο Βαρδινογιάννη είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης είχε «φύγει» από τη ζωή ξαφνικά στις 2 Ιουλίου το 1973, σε ηλικία 42 ετών και τότε στη διοίκηση του ομίλου τον είχε διαδεχθεί ο αδελφός του, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης.