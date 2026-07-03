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Σταθμός Λαρίσης: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στη μέση του δρόμου, δίπλα στον σταθμό Λαρίσης.

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Νεκρός άνδρας στη μέση του δρόμου | Orange Press Agency
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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα ένας νεαρός άνδρας κοντά σε ξενοδοχείο, δίπλα στον σταθμό Λαρίσης.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Ο άνδρας, γύρω στα 25, έστεκε νεκρός στον δρόμο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πτώση από όροφο, όμως η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

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