Σταθμός Λαρίσης: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα ένας νεαρός άνδρας κοντά σε ξενοδοχείο, δίπλα στον σταθμό Λαρίσης.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
Ο άνδρας, γύρω στα 25, έστεκε νεκρός στον δρόμο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πτώση από όροφο, όμως η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
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