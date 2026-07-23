Ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22/7) για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο έπειτα από έντονη λογομαχία.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού του Σταύρου Γεωργίου, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα, συλλέγοντας γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα από τον χώρο, ενώ παράλληλα εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκε το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το newsit.gr, στο οποίο καταγράφεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ντυμένος με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα, να κινείται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και να εισέρχεται σε πολυκατοικία, ακολουθούμενος από ακόμη ένα άτομο.

Η ταυτοποίηση του 28χρονου έγινε μέσα σε λίγες ώρες. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο ίδιος διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο και στη συνέχεια τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες βρίσκονταν στην ίδια παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Αργότερα αποχώρησαν μαζί, με τον Σταύρο Γεωργίου να προτείνει στον 28χρονο να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του. Κατά τη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο του ποινικολόγου, όπου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τον διαπληκτισμό, ο 28χρονος φέρεται να κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα στον 73χρονο, προκαλώντας του θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό του αποτέλεσε το γεγονός ότι έφερε κάταγμα στο χέρι, τραυματισμός που οι Αρχές εκτιμούν ότι σχετίζεται με τη συμπλοκή.

Ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές. Εκτός από το εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Τον άτυχο ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όταν πήγαν στο γραφείο του, μπήκαν στον χώρο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εκεί εντόπισαν τον Σταύρο Γεωργίου νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως η επίθεση που δέχτηκε ήταν βίαιη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν σήμερα την νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων.

Ο Σ. Γεωργίου έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο για παράδειγμα με μια καρέκλα. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια.