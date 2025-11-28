Στέφανη Χαραλάμπους: Την «πέθαναν» στο Facebook - Η ανάρτηση της ηθοποιού ότι είναι ζωντανή

Αναστάτωση προκάλεσε η ψευδής είδηση που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου πως η 29χρονη Στέφανη Χαραλάμπους, ηθοποιός της σειράς «Η Γη της Ελιάς», βρέθηκε νεκρή σε χωράφι. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφία της προκειμένου να διαψεύσει την ανυπόστατη είδηση.
Η συγκεκριμένη είδηση προήλθε από ανάρτηση στο Facebook από λογαριασμό θαυμαστών της τηλεοπτικής σειράς με όνομα «I Gi Tis Elias Lovers – Greek Mega Series», στην οποία φαινόταν ασπρόμαυρη φωτογραφία της ηθοποιού με λεζάντα «Έκτακτη Είδηση: Η διάσημη ηθοποιός της σειράς “Η Γη της Ελιάς” βρέθηκε νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε ένα ανοιχτό χωράφι».
Όταν έπεσε στην αντίληψη της το δημοσίευμα, η Στέφανη Χαραλάμπους δημοσίευσε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, διαβεβαιώνοντας το κοινό πως είναι ζωντανή και καλά στην υγεία της.
«Guys I am OK! Κυκλοφορεί ένα ποστ που με θέλει νεκρή. Παναγία μου, don’t believe everything you see on the internet», έγραψε χαρακτηριστικά.
