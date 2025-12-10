Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο συλληφθέντων για ασέλγεια σε ανήλικα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα στοιχεία δύο κατηγορουμένων, ενός 20χρονου και ενός 40χρονου, που φέρονται ότι ασελγούσαν σε ανήλικα και συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ενώ σε βάρος τους, μεταξύ άλλων ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικα και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική του σχέση με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη που διέθεταν οι γονείς στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε ότι τα ανήλικα θα έμεναν το βράδυ στο σπίτι του, κάλεσε τον 40χρονο και φέρεται πως προέβησαν από κοινού σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων.

Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Δείτε εδώ τα στοιχεία τους: https://www.astynomia.gr/2025/12/10/10-12-2025-anakoinosi-g-e-d-attikis-schetika-me-dimosiopoiisi-stoicheion-taftotitas-2-allodapon-oi-opoioi-synelifthisan-stis-21-kai-24-noemvriou-2025-antistoicha-apo-astynomikous-tou-tmimatos-pro/