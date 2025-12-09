Μενού

Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο φαρμακοποιός φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΟΠΥΥ

Μετά την απολογία του 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να ήταν ο αρχηγός του κυκλώματος που εξαπατούσε των ΕΟΠΥΥ, εκδίδοντας πλαστές συνταγές.

Reader symbol
Newsroom
eopyy
Κατάστημα του ΕΟΠΥΥ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Προφυλακιστέος κρίθηκε, αφού οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο 34χρονος φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι αποτελεί ηγετικό στέλεχος κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές εξαπατώντας τον ΕΟΠΥΥμε τις ζημιά να ξεπερνά τις 400 χιλιάδες ευρώ.

Ενώπιον ανακριτή βρέθηκε και η 29χρονη σύζυγος του φαρμακοποιού, η οποία είναι ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα. Η ίδια με απόφαση του δικαστηρίου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τη δισκογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, η δράση των κυκλώματος, τα μέλη του οποίου αποτελούσαν γιατροί, κάποιοι εκ των οποίων ειδικευόμενοι γινόταν ως εξής:

Αρχικά εντόπιζαν τα ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιούσαν και στην συνέχεια εξέδιδαν ψευδείς συνταγές. Έπειτα, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις στο φαρμακείο του 34χρονου και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας που διενεργήθηκε σε σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ