Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο φαρμακοποιός φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΟΠΥΥ

Προφυλακιστέος κρίθηκε, αφού οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο 34χρονος φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι αποτελεί ηγετικό στέλεχος κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές εξαπατώντας τον ΕΟΠΥΥ, με τις ζημιά να ξεπερνά τις 400 χιλιάδες ευρώ.
Ενώπιον ανακριτή βρέθηκε και η 29χρονη σύζυγος του φαρμακοποιού, η οποία είναι ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα. Η ίδια με απόφαση του δικαστηρίου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με τη δισκογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, η δράση των κυκλώματος, τα μέλη του οποίου αποτελούσαν γιατροί, κάποιοι εκ των οποίων ειδικευόμενοι γινόταν ως εξής:
Αρχικά εντόπιζαν τα ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιούσαν και στην συνέχεια εξέδιδαν ψευδείς συνταγές. Έπειτα, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις στο φαρμακείο του 34χρονου και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας που διενεργήθηκε σε σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία.
- Το πλάνο των αγροτών για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων: Πότε θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων
- Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice - Ο ενθουσιασμός Μουζουράκη
- H χώρα που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα στο OnlyFans το 2025 - Τι έκανε η Ελλάδα
- Απογοητευμένη η Μίνα Αρναούτη: «Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.