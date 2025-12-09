Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο φαρμακοποιός φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΟΠΥΥ

Προφυλακιστέος κρίθηκε, αφού οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο 34χρονος φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι αποτελεί ηγετικό στέλεχος κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές εξαπατώντας τον ΕΟΠΥΥ, με τις ζημιά να ξεπερνά τις 400 χιλιάδες ευρώ.

Ενώπιον ανακριτή βρέθηκε και η 29χρονη σύζυγος του φαρμακοποιού, η οποία είναι ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα. Η ίδια με απόφαση του δικαστηρίου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τη δισκογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, η δράση των κυκλώματος, τα μέλη του οποίου αποτελούσαν γιατροί, κάποιοι εκ των οποίων ειδικευόμενοι γινόταν ως εξής:

Αρχικά εντόπιζαν τα ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιούσαν και στην συνέχεια εξέδιδαν ψευδείς συνταγές. Έπειτα, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις στο φαρμακείο του 34χρονου και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας που διενεργήθηκε σε σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία.