Στη φυλακή ο 32χρονος που κατηγορείται για εμπρησμούς στον Υμηττό

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 32χρονος Σύρος - Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό.

Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου, παρά μόνο διερμηνέα. Κατά την σύντομη απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε τους εμπρησμούς υποστηρίζοντας ότι το έκανε γιατί δεν είχε να φάει. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ακόμη ότι έχει ακουστά τον ISIS.

Αναβολή στη δίκη του 32χρονου που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις

Νωρίτερα, η δίκη του 32χρονου που αφορά στις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω έλαβε αναβολή. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του ίδιου του κατηγορούμενου.

Ο 32χρονος οδηγείται τώρα ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τους εμπρησμούς που του αποδίδονται, ενώ όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του Δικαστηρίου, παραδέχτηκε τις πράξεις του κατά των γυναικών.