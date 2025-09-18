Αιγάλεω: Αναβολή στη δίκη του 32χρονου που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις

Αναβολή, για τις 23 Σεπτεμβρίου, πήρε η δίκη του 32χρονου Σύρου - Παλαιστίνιου στο Αυτόφωρο, που αφορά στις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του ίδιου του κατηγορούμενου.

Ο 32χρονος οδηγείται τώρα ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τους εμπρησμούς που του αποδίδονται, ενώ όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του Δικαστηρίου, παραδέχτηκε τις πράξεις του κατά των γυναικών.

Αιγάλεω: Mέλος του ISIS δηλώνει ο άνδρας

Τον ισχυρισμό του πως πρόκειται περί μέλους του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) αναμένεται να εξετάσουν οι έμπειροι αξιωματικοί της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής σχετικά με τον 32χρονο που συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών στο Αιγάλεω, και για τους εμπρησμούς στον Υμηττό.

Σύμφωνα με το Mega, ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε τους τρεις συν ένα εμπρησμούς στον Υμηττό, στην περιοχή του Καρέα πιο συγκεκριμένα, ενώ όταν ρωτήθηκε από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για το κίνητρό του, ισχυρίστηκε πως είναι μέλος του ISIS και ότι έπαιρνε εντολές.

Ειδικότερα, ο 32χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη είπε, μεταξύ άλλων, πως πήρε εντολές από ένα άλλο φερόμενο μέλος του ISIS, ηλικίας 30 έως 40 ετών, που έμενε στο Παγκράτι, έχει μετακομίσει πλέον στη Γερμανία, ενώ γνωρίστηκαν σε προσφυγικό καμπ στην Τουρκία.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος είπε πως έπαιρνε «100 ευρώ» για κάθε εμπρησμό, ισχυρισμός που αναμένεται να εξεταστεί από τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.