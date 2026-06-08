Στη φυλακή ο 86χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του στα Τρίκαλα - «Ήταν ατύχημα»

Τον δρόμο για τις φυλακές Τρικάλων πήρε ο 86χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 82χρονου αδελφού του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς την περασμένη Παρασκευή στα Τρίκαλα.

Μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παράβαση του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία.

«Το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζα»

Κατά την απολογία του, ο 86χρονος επέμεινε στην αρχική του θέση ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Όπως υποστήριξε, το κυνηγετικό όπλο που κατείχε εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να δεχθεί τα θανατηφόρα πυρά.

Η υπερασπιστική του γραμμή παραμένει σταθερή από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο πρόθεσης.

Η οικογένεια του θύματος μιλά για προμελετημένη δολοφονία

Από την άλλη πλευρά, οι συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια. Μέσω υπομνήματος που κατέθεσαν στον ανακριτή, κάνουν λόγο για χρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αδελφών, η οποία φέρεται να συνδέεται με τη διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης που διατηρούσαν στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 86χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον αδελφό του για την οικονομική κατάρρευση της επιχείρησης, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, είχε δηλητηριάσει τις σχέσεις τους επί σειρά ετών.

H απόφαση για προφυλάκιση

Στο υπόμνημα επισημαίνεται επίσης ότι ο κατηγορούμενος κατείχε κυνηγετικό όπλο χωρίς να είναι κυνηγός, ενώ οι συγγενείς του θύματος εξέφρασαν φόβους για τη δική τους ασφάλεια, ζητώντας την προφυλάκισή του.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή του κράτηση, με αποτέλεσμα ο 86χρονος να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.