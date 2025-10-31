Στη φυλακή ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ: Τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είχαν φτάσει τα χρέη στο Δημόσιο

Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ, ο οποίος συνελήφθη μετά την έκδοση ενταλμάτων σε βάρος του για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με το συνολικό του χρέος προς το Δημόσιο να ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 58χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης και σχετικές διατάξεις Εφετών και Ανακριτών Αθηνών, που τον κατηγορούν για σειρά αδικημάτων φοροδιαφυγής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο γνωστός σεφ, ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φέρεται κατά το διάστημα 2018–2020 να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ, ενώ την περίοδο 2017–2020 δεν απέδωσε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που φτάνει τα 375.000 ευρώ.

Το όνομά του περιλαμβάνεται στις ετήσιες λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, που δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αφού οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Αθηνών, εκτελέστηκε η εντολή κράτησης και πλέον ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ μεταφέρθηκε στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.