Γνωστός τηλεοπτικός σεφ συνελήφθη για τεράστια χρέη στο Δημόσιο, τα οποία ξεπερνούν το ποσό των 100.000 το χρόνο.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η προσαγωγή του έγινε την Πέμπτη (30/10) στην Κηφισιά και οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να εκτελεστεί η ποινή του και -πιθανώς- να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σε βάρος του υπάρχει καταδικαστική απόφαση και βούλευμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί είναι περίπου στα 400 χιλιάδες ευρώ και τα χρέη το ποσό των 100.000 το χρόνο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο σεφ είχε έντονη τηλεοπτική παρουσία για πάνω από 20 χρόνια δίπλα σε γνωστά ονόματα παρουσιαστών, με βραβεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και αρκετές επιχειρήσεις.

Μία από τις επιχειρήσεις του, στον τομέα της εμπορίας τροφίμων, είχε μάλιστα έσοδα μεταξύ περίπου 1,5 εκατ. ευρώ κατά τα χρόνια του μνημονίου, με τα έσοδα από ΦΠΑ να μην αποδίδονται, κάτι που αποτελεί κακουργηματική πράξη.