Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και άλλοι πέντε για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμηλίων.

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του κατά την προσαγωγή τους στον ανακριτή | eurokinissi
Μετά μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε πάνω από 11 ώρες οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της εμπορίας εκκλησιαστικών κειμηλίων, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Κορίνθου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ανάμεσά σε αυτούς που θα οδηγηθούν στη φυλακή είναι φυσικά και ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα αλλά και ο καλόγερος βοηθός του.

