Στη Γαύδο εγκλωβισμένοι μαθητές από τη Βούλα - Ίσως επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

Η αποστολή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο επεφύλασσε μια περιπέτεια για γονείς και μαθητές. Όλοι ταξίδεψαν στο νησί προκειμένου να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ωστόσο παραμένουν εγκλωβισμένοι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που κρατούν το πλοίο της γραμμής δεμένο στο λιμάνι.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε, το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Η παρατεταμένη παραμονή στο νησί κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον κ. Ντούτσουλη, υπήρξε άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση πως, σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέψει τη δρομολόγηση του συμβατικού πλοίου σήμερα (30/03), θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.

Ο κ. Ντούτσουλης περιέγραψε και την καθημερινότητα των μαθητών στο νησί όλες αυτές τις μέρες, σημειώνοντας πως περνούν τέλεια και δεν θέλουν να φύγουν.