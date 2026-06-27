Στη Μήλο παραμένει το Κίσσαμος μετά από προσάραξη σε αβαθή - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΣΣΑΜΟΣ», το οποίο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27/6) προσάραξε σε αβαθή λιγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Μήλου με κατεύθυνση τα Χανιά.

Το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» παραμένει στο λιμάνι της Μήλου, ενώ πραγματοποιήθηκε ενδελεχής επιθεώρηση για τα αίτια του blackout και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλά του.

Το πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς - Μήλος - Σούδα, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν, υπό συνθήκες βόρειων ανέμων έντασης 5-6 μποφόρ, παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πριν από κάθε ενέργεια αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Στη συνέχεια, το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προσάραξη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ANEK Lines εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ANEK Lines, μετά το περιστατικό προσάραξης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Κίσσαμος» σε αβαθή ύδατα, πλησίον του λιμένα Αδάμαντα Μήλου, που σημειώθηκε έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10 τα ξημερώματα, λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου από τη Μήλο, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, ενώ το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου παραμένει ασφαλώς δεμένο εν αναμονή της επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.