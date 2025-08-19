Στη Σαλαμίνα οι ψαράδες κρεμάνε λαγοκέφαλους στα αλμυρίκια: Είδος άκρως επικίνδυνο

Κρεμασμένοι στα αλμυρίκια λαγοκέφαλοι. Απόκοσμο σκηνικό, το οποίο αντικρίζουν όσοι πάνε για μπάνιο στην παραλία ΝΑΤΟ της Σαλαμίνας. Οι αλιείς της περιοχής, με αυτή την κίνηση θέλουν να προειδοποιήσουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες για την ύπαρξη πληθυσμού λαγοκέφαλων στα νερά του νησιού, καθώς πρόκειται για ένα είδος άκρως επικίνδυνο.

Το ψαρι δεν τρώγεται, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό κι έχει την ιδιότητα να αναπαράγεται εύκολα και σε μεγάλους αριθμούς.

Τα πιο μεγάλα σε μέγεθος καταστρέφουν με ευκολία τα δίχτυα των ψαράδων που τα συναντούν όλο και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες.

Κύριο χαρακτηριστιό του ψαριού είναι τα 4 τεράστια δόντια του, η συνήθως ασημί ράχη και η λευκή του κοιλιά, ενώ στο μπροστινό μέρος του ειναι φουσκωμένο.

Τα πιο μεγαλόσωμα φτάνουν σε μήκος το μισό μέτρο και σε βάρος τα 3-4 κιλά.

Πολλές μεσογειακές χώρες έχουν δώσει κίνητρα στους επαγγελματίες, ώστε να βρούν τρόπους να μειώσουν τους πληθυσμούς τους.



