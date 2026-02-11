Μενού

Στίγκας για αθώωση των «Σπαρτιατών»: «Επιτέλους αποδόθηκε Δικαιοσύνη»

Ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, μίλησε για την αθωωτική απόφαση για τους 11 βουλευτές του κόμματός του.

Ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για την αθωωτική απόφαση για τους 11 βουλευτές του κόμματος και τον Ηλία Κασιδιάρη, σημειώνοντας ότι «επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να ξανασυσταθεί η Κ.Ο του κόμματος καθώς 2-3 βουλευτές ψηφίζουν και χειροκροτούν όλα τα νομοσχέδια της ΝΔ και ακόμη ένας κάνει το αντίστοιχο με την Ελληνική Λύση».

Συμπλήρωσε ακόμα πως «οι έδρες που αφαιρέθηκαν δεν πρόκειται να δοθούν πίσω, καθώς η απόφαση του Εκλογοδικείου είναι αμετάκλητη».

Παράλληλα όμως, ανέφερε ότι οι Σπαρτιάτες θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές και ότι πλέον βάσει του νόμου δικαιούνται και θα λάβουν και πάλι την κρατική χρηματοδότηση.

