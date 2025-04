Στην Αρχαία Ολυμπία το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενταξιακή Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα

Από τις 2 έως τις 6 Μαΐου 2025, στον ιστορικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, θα πραγματοποιηθεί το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενταξιακή Εκπαίδευση, με τίτλο: “International Summer School on Inclusive Education: Inclusion theory and best practices through a transdisciplinary context”.

Το διεθνές θερινό σχολείο τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Savvy Business, και το σχολείο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ένα Θερινό Σχολείο – Σημείο Αναφοράς για την Εκπαίδευση

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, διευθυντές σχολείων, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες και επαγγελματίες από τον χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δράσεις αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες είναι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Σκωτία, την Λετονία, την Γεωργία, το Καζακστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Εσουατίνι.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών από διαφορετικές χώρες, μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα ενισχύσει τον επαγγελματικό διάλογο, την έμπνευση και τη δημιουργία διεθνών κοινοτήτων πρακτικής, και θα βοηθήσει τους τελικούς αποδέκτες, τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στο σχολείο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κεντρικές εισηγήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες από Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ,

Ομάδες εργασίας και βιωματικά εργαστήρια σχετικά με την ένταξη,

Δράσεις που αξιοποιούν την Τέχνη και το Θέατρο ως εργαλεία ενίσχυσης της μάθησης και της κοινωνικής ένταξης.

Ελεύθερες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ένταξη μέσα από το παιχνίδι ή την αφήγηση

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες γύρω από:

την ενίσχυση της γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών/τριών,

την υποστήριξη μαθητών με αναπτυξιακές αναπηρίες, όπως ο αυτισμός και η νοητική αναπηρία,

την εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών ενταξιακής διδασκαλίας σε τάξεις με πολυμορφία και ποικιλία αναγκών.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών που ασχολούνται με την ενταξιακή εκπαίδευση, με κοινή αφετηρία την εμπειρία της Αρχαίας Ολυμπίας.