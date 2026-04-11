Στην Αθήνα το Άγιο Φως: Με τις δέουσες τιμές η υποδοχή του στο «Ελ. Βενιζέλος»

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση η οποία μετέφερε το Άγιο Φως στην Αθήνα, το οποίο παρέλαβαν από τα Ιεροσόλυμα ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η υποδοχή του Αγίου Φωτός έγινε με τις δέουσες τιμές και μέσα σε κλίμα κατάνυξης. Από το «Ελ. Βενιζέλος», το Άγιο Φως θα μεταφερθεί αρχικά στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, από όπου μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας.

Το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω 18 ειδικών πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού και αυστηρού συντονισμού, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.