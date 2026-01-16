Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στους βασιλικούς τάφους στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα τελείται ιδιωτική τελετή στο παρεκκλήσι του Παλατιού Ζαρζουέλα στη Μαδρίτη, παρουσία μόνο της οικογένειας. Αύριο, Σάββατο, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στη Μητρόπολη, πριν η σορός μεταφερθεί στο Τατόι για την ταφή.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε το 1942 στο Κέιπ Τάουν. Αδέλφια της ήταν ο Κωνσταντίνος Β΄ και η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ το 1967 ακολούθησε τον αδελφό της στην εξορία μετά το αποτυχημένο αντικίνημα κατά της Δικτατορίας.

Μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1974 έζησε για ένα διάστημα στην Ινδία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ισπανία. Την ισπανική υπηκοότητα απέκτησε το 2018.