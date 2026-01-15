Θλίψη για την οικογένεια Ντε Γκρες: Πέθανε η αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, πριγκίπισσα Ειρήνη

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ισπανίας, γνωστή και ως «Ειρήνη της Ελλάδας», μικρότερη αδερφή της βασίλισσας και βασιλομήτορος Σοφίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια Ντε Γκρες.

Τις τελευταίες ημέρες, η 87χρονη Σοφία είχε ακυρώσει όλες τις υποχρέωσείς της προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδερφή, στο Παλάτι Zarzuela, γεγονός που μαρτυρούσε την κατάσταση της υγείας της.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου το 1942. Αδέλφια της είναι οι Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας και Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Είχε μια λαμπρή καριέρα στη μουσική αλλά στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία.

Την Ισπανική υπηκοότητα την απέκτησε μόλις το 2018.