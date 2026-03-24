Στην εκκλησία «γιάφκα» ναρκωτικών ξεκίνησε η φωτιά στη Λιοσίων: Ερωτηματικά για τα αίτια

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης, για φωτιά που ξέσπασε σε εκκλησία Παλαιοημερολογιτών επί της Λιοσίων, στην περιοχή των Τριών Γεφυρών, όπως καταγράφει και το Orange Press.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης. Η ένταση της φωτιάς προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της σκεπής του χώρου, ενώ η Τροχαία προέβη σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Ερωτηματικά για την εκκλησία «γιάφκα»

Ερωτηματικά προκύπτουν παράλληλα για τα αίτια της φωτιάς, καθώς ξεκίνησε στις αποθήκες της εκκλησίας, η οποία πρόσφατα απασχόλησε τις αρχές ως «γιάφκα» εγκληματικής οργάνωσης ναρκωτικών.

Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δύο ιερείς, με τον έναν, έναν 40χρονο YouTuber και πρώην μοντέλο, να έχει συλληφθεί στη Ρόδο κατηγορούμενος για μεταφορά 2,2 κιλών κοκαΐνης.