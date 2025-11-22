Μενού

Στην Kids Fair Collection τα παιδιά σχεδιάζουν για τα παιδιά

Kids Fair Collection: Όταν η δημιουργική πράξη αφήνει ένα σπουδαίο κοινωνικό αποτύπωμα.

Kids Fair Collection
Σκέψου έναν κόσμο όπου, έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η προσφορά, η μόδα, η φροντίδα, η δημιουργικότητα, γίνονται ένα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα και το βλέμμα των παιδιών.

Αυτός ο κόσμος είναι υπαρκτός και παίρνει «σάρκα» και πνεύμα, μέσα από την Kids Fair Collection, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνδέει την παιδική δημιουργικότητα με τον παιδικό εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

