Στην Kids Fair Collection τα παιδιά σχεδιάζουν για τα παιδιά

Σκέψου έναν κόσμο όπου, έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η προσφορά, η μόδα, η φροντίδα, η δημιουργικότητα, γίνονται ένα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα και το βλέμμα των παιδιών.
Αυτός ο κόσμος είναι υπαρκτός και παίρνει «σάρκα» και πνεύμα, μέσα από την Kids Fair Collection, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνδέει την παιδική δημιουργικότητα με τον παιδικό εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Άναυδοι έμειναν στο πλατό με τη δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο: «Τα είπα όλα στον Ευαγγελάτο», είπε και έφυγε
- Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα
- Το δηλητηριώδες μανιτάρι που ξεγελά τους άπειρους συλλέκτες - «Πάνω από το 95% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων οφείλονται σε αυτό»
- Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού - Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.