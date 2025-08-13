Στην κυκλοφορία, επιτέλους, ο επαρχιακός δρόμος στη Νότια Εύβοια που καθυστέρησε επί δεκαετίες

Τον οδικό άξονα που παρακάμπτει τα Στύρα και τα Κάψαλα χρησιμοποιούν πλέον οι οδηγοί που κινούνται στη Νότια Εύβοια. Πρόκειται για το νότιο τμήμα Στύρα - Πόρτο Λάφια του έργου Ραπταίοι - Νέα Στύρα - Στύρα που περίμεναν εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι και οι παραθεριστές της Νότιας Εύβοιας.

Το οδικό δίκτυο στην περιοχή έχει συνεχείς στροφές, χάραξη που προκαλεί καθυστερήσεις στις μετακινήσεις ενώ κρύβει και κινδύνους. Το νέο τμήμα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Κάρυστο και μία προς Στύρα. Το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής Οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ.9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)» είναι αρχικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ και συμβατικής δαπάνης ύψους 8,44 εκατ. ευρώ.