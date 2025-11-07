«Στην τιμή μου, δεν το έκανα - Ο Φανούρης περνούσε και πυροβολούσε»: Βροχή μαρτυριών για τα Βορίζια

Το γενικό χάος που επικράτησε την ώρα του «ξεκαθαρίσματος» στα Βορίζια, αλλά και το παχύ «κουβάρι» των ευθυνών, αντανακλούν τα λεγόμενα δύο εκ των μαρτύρων που εξετάζονται στο κάδρο της υπόθεσης.

Ο πρώτος, δεν είναι άλλος από τον 48χρονο ο ποίος φέρεται να είναι το άτομο σε επίμαχο βίντεο, που φέρεται να πυροβολεί στο «ψαχνό» την ώρα του αιματηρού συμβάντος.

Εκ μέρους του μίλησε ο δικηγόρος του, λέγοντας: «Έχουμε μιλήσει τηλεφωνικώς, όχι από κοντά. Έχω μία γενική εντολή, δεν έχω λάβει γνώση του υλικού της υπόθεσης. Το βίντεο που δείχνεται στην εκπομπή σας, δεν έχω άποψη για αυτό, δεν μπορώ να βεβαιώσω ούτε να διαψεύσω το θέμα».

Βορίζια: «Στην τιμή του, δεν το έκανε»

Σε ερώτηση για το αν ο κρατούμενος 48χρονος δέχεται την συμμετοχή του στο μακελειό, ο δικηγόρος ανέφερε εκ μέρους του:

«Εκείνο που μου ανέφερε και με διαβεβαίωσε, επικαλούμενος την τιμή και στην υπόληψή του ξεκάθαρα...ορκίστηκε ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή. Δεν μιλήσαμε για το βίντεο γιατί δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Τώρα το βλέπω».

Διαβάστε ακόμα: ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

Άλλη διάσταση στη «βεντέτα» δίνει ο 25χρονος, ο οποίος από τη στιγμή που «κόπασε» το συμβάν, νοσηλευόταν φρουρούμενος σε νοσοκομείο, ενώ πλέον έχει απολογηθεί και κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Ήμουν στα σκαλιά μαζί με τους συγγενείς μου για το μνημόσυνο. Τότε ήταν που ήρθε ο Φανούρης με το αυτοκίνητο και πυροβολούσε. Δεν πρόλαβα να δω πολλά γιατί τραυματίστηκε στο πόδι και έπεσα κάτω.

Με κατηγορούν ότι πήγα να μπαλωτάρω τα σπίτια τους οδηγώντας τη μαύρη BMW, πριν από το περιστατικό, αλλά το αρνούμαι. Νωρίτερα ήμουν στα ζώα και γύρισα στο σπίτι των συγγενών μου», είπε στο MEGA.

Βορίζια: «Μπαράζ» ερευνών και ευρημάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και 2 ακόμα άτομα, ένας 17χρονος και ένας 56χρονος, για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το 7ο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη (6/11), μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.