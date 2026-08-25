Στις 27 Αυγούστου η δίκη του συζύγου γνωστής παρουσιάστριας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Για τις 27 Αυγούστου προγραμματίστηκε η δίκη του συζύγου γνωστής παρουσιάστριας - δημοσιογράφου, τον οποίο η ίδια κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, o εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία φέρεται να τελέστηκε παρουσία ανηλίκου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισής του ζήτησε να δοθεί ολιγοήμερη αναβολή.

Το δικαστήριο ανέβαλλε για 27/8 και αποφάσισε την άρση της κράτησής του, επιβάλλοντας ως περιοριστικό όρο να μην επιστρέψει στην κοινή κατοικία και να διαμένει σε διαφορετικό σπίτι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η παρουσιάστρια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά πέρασε τα αιτήματά της μέσω του δικηγόρου της.